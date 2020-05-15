Саратовский краеведческий музей представил онлайн-выставку с технологией дополненной реальности «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу». Ее можно посмотреть до 31 мая на платформе Artefact и приурочена к 75 годовщина Великой Победы.

В основу выставки легли агитационные плакаты военных лет из музейной коллекции, которая насчитывает свыше тысяч предметов. Большая часть экспонатов коллекции была собрана работниками музея непосредственно в годы войны.

В выставки были представлены также работы саратовских художников, документы и фотографии, с помощью которых зрителям показывают вклад Саратова и его жителей в Победы на немецкими фашистами.