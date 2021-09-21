Саратовский «Кристалл» 21 сентября на домашней арене одержал первую победу в Первенстве ВХЛ-2021/22.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

— Сегодня наши хоккеисты всухую обыграли команду «Чебоксары». Уступать не хотел никто, и счёт открылся только под конец игры. Первый гол «Кристалл» забил на 54-й минуте, а ещё через 6 минут в воротах соперника оказалась вторая шайба.

Поздравляю «Кристалл» с победой. Поддержим нашу команду на следующих играх, — отметил Радаев.