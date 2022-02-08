Смертельный пожар произошёл 8 февраля в Екатериновском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в огне погиб 62-летний мужчина.

По предварительным данным, днем жители села Переезд увидели сильный дым, который валил из частного дома, где проживал пенсионер.

Когда пожарные потушили огонь в частном доме, то в одной из его комнат на кровати обнаружили тело хозяина со значительными следами термического воздействия.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины и обстоятельства смерти мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем ао время курения.