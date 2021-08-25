Саратовский квест «Дом ужасов» привлечен к административной ответственности за ненадлежащее оформление холла, сообщает прокуратура Саратовской области.

Гостям квеста предлагается пройти через лабиринт, оформленный, как дом с трупами, людьми уродливой внешности и содержащий сцены жестокости, насилия и смерти. В лабиринте установлено возрастное ограничение, но холл, в который приходят посетители также содержит элементы, недопустимые для показа детям. Так, как в холле возрастное ограничение не работает, «запрещенные» образы могут увидеть дети, не готовые к таким впечатлениям.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности.