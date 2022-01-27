В Саратове проведены пожарно-тактические учения на здании лицея №3 на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Специалисты МЧС и других оперативных служб отработали свои действия при условном пожаре в здании школы. По легенде, пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже — в классе математики.

Детей в здании не было, учебное заведение на карантине. Проводилась эвакуация преподавателей, одного человека эвакуировали со второго этажа по выдвижной пожарной лестнице. В учениях были задействованы 6 единиц основной и специальной пожарной техники.

Все с поставленными задачами успешно справились. Напомним, месяц назад, 29 декабря, в Саратове на улице Рахова произошел крупный пожар – замкнуло проводку в одном из кабинетов 18-й школы.