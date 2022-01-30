Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил в своем Instagram, как быть, если ковид протекает бессимптомно.

Глава областного минздрава обрисовал три возможных варианта течения болезни при отсутствии симптомов.

Костин уточняет, что специальное лечение не нужно тем, кто уже перенес ковид или сделал от него прививку.

Лицам старше 60 лет, которые переболели или привились от коронавируса, лечение назначает врач.

Болеющий коронавирусом ребенок должен оставаться дома, лечение ему также назначает врач. По ситуации — даже дистанционно.

Министр напоминает, что нужно вызывать «скорую» в том случае, если температура держится выше 38 градусов, имеются одышка или боль в груди. Причем, как переболевшим ковидом, так и нет.