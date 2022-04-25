Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал в своём Телеграм-канале список продуктов, вырабатывающих позитивный настрой.
Костин отмечает, что это, в первую очередь, орехи.
Особенно полезен богатый Омега-3 ненасыщенными жирными кислотами грецкий орех.
Молочные продукты также могут существенно улучшить состояние, так как кальций снижает депрессию, нервозность, раздражительность.
И, разумеется, темный шоколад, в котором содержится магний — природный антидепрессант.
Министр просит при этом своих подписчиков не злоупотреблять природными антидепрессантами.