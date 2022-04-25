Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин опубликовал в своём Телеграм-канале список продуктов, вырабатывающих позитивный настрой.

Костин отмечает, что это, в первую очередь, орехи. 

Особенно полезен богатый Омега-3 ненасыщенными жирными кислотами грецкий орех. 

Молочные продукты также могут существенно улучшить состояние, так как кальций снижает депрессию, нервозность, раздражительность. 

И, разумеется, темный шоколад, в котором содержится магний — природный антидепрессант.

Министр просит при этом своих подписчиков не злоупотреблять природными антидепрессантами. 

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