Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о новых стандартах по карантину и выписке переболевших COVID-19.

Глава минздрава опубликовал на своей странице в Инстаграм данные на основе Москвы, где существенно сократили срок лечения больных коронавирусом.

Режим самоизоляции, по словам Костина, можно прекратить уже после недели с момента подтверждения диагноза COVID-19.

Полностью отменяется карантин для контактировавших с ковидными больными.

— Заболевших, которые находятся на лечении дольше семи дней, будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, — уточняет министр здравоохранения Саратовской области.

Костин напомнил, что инкубационный период нового штамма коронавируса «Омикрон» составляет максимум трое суток. Заболевание протекает в более легкой форме и в более короткие сроки.