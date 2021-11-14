Глава минспорта и молодежной политики региона Александр Абросимов принял участие в общероссийском географическом диктанте.

Об этом министр сообщил в своем Instagram.

«Сегодня вместе со всей страной известные спортсмены и тренеры приняли участие в географическом диктанте. Впервые в Саратове мы открыли свою тематическую спортивную площадку. Я принимаю участие в таком диктанте второй раз. География была одним из любимых предметов в школе и я отвечал, опираясь на свои знания. Было совсем не просто. Считаю, что каждый житель страны должен знать историю родного края и России. Это и есть настоящий патриотизм!» — поделился впечатлениями Абросимов.