Глава саратовского минздрава Олег Костин регулярно делает фото и видео со своим котом Ватсоном, которые выкладывает на странице в Instagram.

Воскресное утро 21 ноября не стало исключением.

Министр снял утренний стол, на котором кроме кота почему-то оказалась опустошенная бутылка «беленькой».

Ватсон явно заинтересован ёмкостью и бьет по ней лапой.

На такие жесты своего питомца Костин отвечает увещеваниями:

— Ватсон, ну это же водка… Ватсон, мы же с тобой договорились, что пить больше не будем… Нее, Ватсон, рюмка и всё!

«Воспримите как утреннюю воскресную шутку без контроля алкоголизма», — уточняет под шуточным постом глава минздрава региона.