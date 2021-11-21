Глава саратовского минздрава Олег Костин регулярно делает фото и видео со своим котом Ватсоном, которые выкладывает на странице в Instagram.
Воскресное утро 21 ноября не стало исключением.
Министр снял утренний стол, на котором кроме кота почему-то оказалась опустошенная бутылка «беленькой».
Ватсон явно заинтересован ёмкостью и бьет по ней лапой.
На такие жесты своего питомца Костин отвечает увещеваниями:
— Ватсон, ну это же водка… Ватсон, мы же с тобой договорились, что пить больше не будем… Нее, Ватсон, рюмка и всё!
«Воспримите как утреннюю воскресную шутку без контроля алкоголизма», — уточняет под шуточным постом глава минздрава региона.