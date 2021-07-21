Исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов напомнил педагогическим коллективам о важности вакцинации перед началом учебного года.

Он отметил, что в настоящее время против новой инфекции защитили свое здоровье почти 20 тысяч работников — свыше 1,4 тысячи сотрудников школ-интернатов, более 1,2 тысячи — в колледжах, техникумах, профессиональных лицеях области. Привились более 4,2 тысячи студентов старше 18 лет.

— Мы все, учителя, ученики, родители, хотим, чтобы новый учебный год начался очно. Единственный способ это сделать – это вакцинироваться. Говорю это как человек, который привился сам в числе первых. Первую прививку мне сделали в декабре, второй этап я прошел в январе. Сделала прививку и вся моя семья. Планирую ревакцинироваться. Мы должны подойти к первому сентября с вакцинацией 60 процентов в каждом образовательном учреждении. Я понимаю, что педагогическая среда не приемлет, когда ее просто заставляют, не объясняя. Мы не можем пойти путем требований. Поэтому сейчас последовательно работаем над увеличением доли вакцинированных. Мы выйдем примерно на 55 процентов где-то к началу августа. Но если мы будем не убеждать, а просто заставлять – то мы успеха не добьемся. Благодарен министерству здравоохранения, лично министру Олегу Костину, а также его заместителям, которые при всей своей занятости провели совещания во многих районах, выступили перед директорами школ. Одно дело, когда о вакцинации говорю я, другое дело, когда об этом говорят люди, знающие, что такое красная зона. После таких встреч доля вакцинации педагогов в летнее время существенно выросла, — подчеркнул чиновник.

Он выразил убеждение, что именно вакцинация приведет к очному обучению. Отдельное внимание уделяется школам-интернатам, где дети проживают в общежитиях. Сейчас там 75,4 процента сотрудников вакцинировались, ранее переболели ковидом, имеют антитела или медицинские противопоказания. Такая же ситуация с колледжами, где тоже общежития. Там 70,1 процента сотрудников в таких категориях.