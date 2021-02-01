В 2020 году шесть детей сбежали из четырех детских домов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Сообщается, что несовершеннолетние уходили в период адаптации. Каждый такой случай рассматривают психологи, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как правило, он непрост, поскольку нужно выстроить режим, наладить контакты и круг общения.

Поэтому руководство учреждения сопровождает таких воспитанников.

Со вновь прибывшими проводят социально-психологическое тестирование, по итогам которого разрабатываются индвидуальные планы психолого-педагогического сопровождения детей.