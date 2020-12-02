На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, почему за последние несколько дней число выздоровевших от коронавируса в ежедневной статистике сократилось.

Дело в изменениях критериев выписки пациентов. Вышло постановление главного санитарного врача, согласно которому можно выписывать человека, у которого есть хотя бы один мазок с отрицательным результатом.

—К счастью, нет такого большого количества пациентов, чтобы ежедневно было по 500-600 выздоровлений, — подытожил он.