Сегодня, 27 июля, на брифинге в минздраве Саратовской области обсудили ситуацию с запуском музыкального фонтана «Мелодия» в областном центре.

Судя по снимкам в соцсетях, пришедшие на мероприятие горожане забыли о масках и социальной дистанции.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова отметила, что на первом этапе отмены ограничений из-за коронавируса массовые мероприятия недопустимы. Ведь так риск заразиться возрастает. Нужно надевать средства защиты, не стоять близко друг к другу.

— Мы вместе с медработниками готовы к приему пациентов, но при этом призываем жителей региона соблюдать элементарные принципы защиты от коронавируса. Тогда будет снижение, — отметил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Сейчас даже не идет речи об открытии кинотеатров. Галина Архипова уточнила, что это закрытое помещение, а значит риск заразиться при его посещении возрастает.