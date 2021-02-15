Первая городская больница Саратова перестала быть ковидным госпиталем.

На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов назвал причины такого решения.

Он отметил, что сейчас в больницы поступает гораздо меньше людей. Кроме того, есть и другие заболевания у граждан, которые тоже нужно лечить.

Если это будет необходимо, порядка 700-800 коек можно будет перевести за сутки в ковидный режим.

По остальным госпиталям это будет возможно сделать тоже быстро.