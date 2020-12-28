Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала, почему существует запрет на походы в театры в регионе, но разрешен в кино.

Ограничения принимались не на таком уровне заболеваемости, который существует сейчас.

Кроме того, в кинотеатре меньше вместимость, а значит снижено и число человек, контактирующих между собой и могущих быть источником заражения.

—В новогодние праздники многие захотят посетить зрелищные мероприятия, смешаются люди из разных групп, — отметила она.