На сегодняшнем брифинге в минздраве было дано разъяснение о госпитализации коронавирусных пациентов.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что нет никаких негласных указаний об отсутствии госпитализации пациентов с коронавирусом, у которых легкие поражены менее, чем на 30 процентов.

Оценивается не это, а тяжесть поражения клинических показателей, насыщение крови кислородом.

На это ориентируются врачи “скорой” или амбулаторного звена.

То есть, если при 30-40 процентах показатели сатурации нормальные, человек может лечиться дома.