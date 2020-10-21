На сегодняшнем брифинге в минздраве было дано разъяснение о госпитализации коронавирусных пациентов.
Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов отметил, что нет никаких негласных указаний об отсутствии госпитализации пациентов с коронавирусом, у которых легкие поражены менее, чем на 30 процентов.
Оценивается не это, а тяжесть поражения клинических показателей, насыщение крови кислородом.
На это ориентируются врачи “скорой” или амбулаторного звена.
То есть, если при 30-40 процентах показатели сатурации нормальные, человек может лечиться дома.