Саратовский минздрав отреагировал на петицию за отставку министра Натальи Мазиной.

Напомним, что Ирина Климентова, руководитель отделения саратовского профсоюза «Альянс врачей», создала петицию, в которой просит Владимира Путина уволить с поста главы ведомства Мазину.

— Министр здравоохранения региона лично встречается с жителями, рассматривает их письменные обращения. Она нацелена на честный и конструктивный диалог. При желании, автор петиции может встретиться с Натальей Мазиной лично и обсудить проблемные вопросы, касающиеся медицины в области, а также предоставить доказательства нарушений или высказать предложения, — говорится в официальном комментарии ведомства.

На сайте министерства также указана электронная приемная для свази с Натальей Мазиной.