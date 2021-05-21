Пресс-секретарь министерства здравоохранения Саратовской области Анастасия Усова показала, как проходит лечение в “красной зоне” саратовского госпиталя на Рабочей улице, бывшего перинатального центра.

— Многие считают, что коронавирус — это надуманная болезнь, но я покажу вам, как все проходит на самом деле, — отметила она.

На кадрах видны палаты, где проходят лечение больные на ИВЛ, готовящиеся к выписке и те, кто только поступает для того, чтобы победить новую инфекцию.

Местная медработница отметила, что пациентов достаточно много — они прибывают каждый день. Средний пациент — возраста 65 лет и выше, им нужно иммунизироваться в первую очередь.

Поступившие сюда граждане как один советуют горожанам прививаться и не затягивать с этим, чтобы не оказаться на их месте. А еще отмечают доброе и внимательное отношение врачей и хорошие условия.