Особенно полезны для здоровья лёгких протяжные русские народные песни.

Такое заявление сделал во время брифинга о ситуации с COVID-19 в Саратовской области региональный министр здравоохранения Олег Костин.

Эффективность восстановительной терапии песнями после перенесенного COVID-19 Костин объяснил тем, фольклорные произведения рассчитаны на большой набор воздуха лёгкими. Это хорошая дыхательная гимнастика, — пояснил министр.

Напомним, ранее руководство отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института Роспотребнадзора заявляло, что в укреплении легких после коронавирусной инфекции хорошо помогает исполнение народных протяжных песен.