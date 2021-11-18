Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал сообщения о смерти привитых от коронавируса. Отметим, что жители региона называли фамилии скончавшихся, а чиновник говорил, что от прививок таких последствий не может быть.

Он отметил, что к этому вопросу нужно относиться осторожно. В регионе заводят дела о поддельной вакцинации. Олег Костин разбирался в вопросе с присланными историями и выяснялось, что люди погибли между первой и второй прививкой, то есть иммунизированными на тот момент назвать их было нельзя. Кроме того, пациентов могли погубить и другие смертельные заболевания, вкупе с инфекцией.