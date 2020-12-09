Сегодня, 9 декабря, ученики школ и других образовательных учреждений вновь сели за парты.

В региональном минздраве отметили, что за период дистанционного обучения удалось снизить заболеваемость среди педагогов. Дети стали меньше болеть гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что вопросы по ограничительным мероприятиям, введению карантина принимаются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Если в классе больны более 20 процентов учеников, то школа сама принимает решение об ограничительных мерах. При заражении ученика коронавирусом его одноклассники и контактные педагоги уходят на самоизоляцию.

В школах обязательно соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Если родители опасаются за здоровье ребенка, они могут обратиться к руководству школы для его переводы на индивидуальный план занятий.

Для этого необходимо подать заявление в администрацию школы.

Действует горячая линия по всем вопросам сферы образования — 8(8452)49-21-07.