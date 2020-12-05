Сегодня, 5 декабря, на совещании с руководителями медицинских учреждений председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил температуру в палатах и приемных кабинетах. Об этом стало известно из его аккаунта в соцсети Instagram.

Вопрос актуален, ведь сейчас грянули морозы, в отдаленных муниципалитетах температура опустилась до 27 градусов.

Минздраву поручили проверить все учреждения, в том числе и поликлиники, на соответствие температурного режима нормам.

За достоверность информации главврачи учреждений несут персональную ответственность.

На особом контроле находится вопрос с отоплением больниц. Есть жалобы от пациентов из районов, каждая из них отрабатывается.

Напомним, аварийная ситуация была в Балаковском районе, но ее оперативно устранили.