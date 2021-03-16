На сегодняшнем заседании корсовета обсудили нападение на 23-летнюю фельдшера “скорой помощи” в Балашове.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отметил необходимость принятия мер для недопущения таких случаев в дальнейшем.

Начальник управления Росгвардии Геннадий Макаров рассказал, что правоохранители неоднократно предлагали свои услуги. К пункту вневедомственной охраны можно подключить систему Глонасс, которая есть в машинах “скорой”.

Оплата услуги — 531 рубль 98 копеек в месяц.

Чиновник отметил, что обслуживание системы будет не бесплатным, затраты лягут на систему ОМС «исключительно за счет оплаты работников и оплаты медикаментов».

—Но мы подумаем, обязательно обсчитаем. Главное, чтобы машина приехала к конфликту, а не его последствиям, — отметил он.