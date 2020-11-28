Жертвами мошенника стал предприниматель — владелец магазина-склада по продаже шин в Новокузнецке. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Одному из его сотрудников позвонил неизвестный и представился братом директора. На самом деле родственник у того был и тоже занимался предпринимательством в этой сфере, поэтому мужчина не засомневался в честности сказанного.

У него спросили о продажах и сказали, что сейчас приедет рекламное оборудование, но нужно перевести 157,5 тысяч за него по карте.

Тот все так и сделал, но товара не дождался. Тогда он догадался позвонить в головной офис и узнал, что продавец из другой торговой точки по такой же схеме зачем-то отправил 40 тысяч рублей.

Тогда жертвы мошенничества обратились в полицию. Выяснилось, что звонок шел из Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.