Специалисты ветеринарного контроля наказали мясокомбинат «Амброзия» из Саратовского района за выпуск продукции из мяса от ненадежных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В декабре прошлого года в системе «Меркурий» отразились сведения о закупке мясокомбинатом партии мяса от производителя не имеющего категории биологической защиты. При этом сам комбинат «Амброзия» относится к предприятиям с III классом биологической безопасности. Согласно ветеринарным правилам, при выявлении подобных нарушений мясокомбинату должен быть установлен уровень биологической безопасности, соответствующий и не превышающий уровень поставщика товара.

В январе, после проведенных разбирательств, «Амброзии» понизили категорию биологической безопасности.