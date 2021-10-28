Тематика покорения космоса является одной из наиболее ярких страниц истории Саратовской области. Здесь родился первый космонавт Юрий Гагарин, и на эту землю он спустился после кругосветного полета вокруг нашей планеты.

Через четыре года после его приземления в здании индустриального техникума, где учился покоритель космоса открылся народный музей имени Юрия Гагарина, который работает и п сей день.

В его коллекции представлено множество экспонатов, связанных с юностью космонавта и первым полетом в космос. Здесь представлен отлитый им металлический самолетик, его судейский свисток, патефон преподавателя химии, под который танцевала гагаринская группа и ведомость его успеваемости, в которой все предметы, кроме одного сданы на пятерку. Четверку первый космонавт получил по психологии.