Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении осужденного мужчины, публично призывавшего к экстремизму, сообщает пресс-служба управления.

Оперативники выяснили, что осужденный за изнасилование, кражу и грабеж призывал своих сокамерников вступить в праворадикальные группировки для физического уничтожения выходцев из северокавказского региона и Закавказья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за экстремизм, по которому ему может грозить до пяти дополнительных лет лишения свободы.