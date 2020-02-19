Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении осужденного мужчины, публично призывавшего к экстремизму, сообщает пресс-служба управления.

Оперативники выяснили, что осужденный за изнасилование, кражу и грабеж призывал своих сокамерников вступить в праворадикальные группировки для физического уничтожения выходцев из северокавказского региона и Закавказья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за экстремизм, по которому ему может грозить до пяти дополнительных лет лишения свободы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here