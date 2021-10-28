Более 80 тысяч мальков сазана выпустили в Волгоградское водохранилище работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).

Мальки сазана выращены Саратовским филиалом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» при поддержке Саратовского НПЗ. Работа ведется в рамках программы воспроизводства биоресурсов Волгоградского водохранилища. Мальки выпущены в октябре не случайно. Были учтены научные данные о наиболее благоприятных условиях для выживания и воспроизводства сазана. Наступил период, когда вода уже имеет прохладную температуру, способствующую росту и развитию мальков, также при такой температуре снижается активность опасных для молоди бактерий. Сейчас вес малька в

среднем составляет 20-25 грамм, но уже к лету они будут весить по 1,5 кг.

Сазан не только ценная промысловая рыба, он также активно очищает водоемы от избыточной растительности. Это улучшает состояние экосистемы Волгоградского водохранилища.

Всего количество выпущенной за два года в Волгу при поддержке Саратовского НПЗ молоди сазана и стерляди превышает 180 тысяч штук. Обрести новый дом малькам по традиции помогали молодые специалисты предприятия.

Анна Краснощекова, молодой специалист ПАО «Саратовский НПЗ»:

— Принять участие в такой экологической акции – это честь и большая ответственность. Особенно приятно, что мы выпускаем в Волгу «санитаров» реки, которые, когда подрастут, будут способствовать фильтрации и очистке речной воды.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуются комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе по зарыблению водоемов России.