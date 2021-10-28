Более 80 тысяч мальков сазана выпустили в Волгоградское водохранилище работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»).
Мальки сазана выращены Саратовским филиалом ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» при поддержке Саратовского НПЗ. Работа ведется в рамках программы воспроизводства биоресурсов Волгоградского водохранилища. Мальки выпущены в октябре не случайно. Были учтены научные данные о наиболее благоприятных условиях для выживания и воспроизводства сазана. Наступил период, когда вода уже имеет прохладную температуру, способствующую росту и развитию мальков, также при такой температуре снижается активность опасных для молоди бактерий. Сейчас вес малька в
среднем составляет 20-25 грамм, но уже к лету они будут весить по 1,5 кг.
Сазан не только ценная промысловая рыба, он также активно очищает водоемы от избыточной растительности. Это улучшает состояние экосистемы Волгоградского водохранилища.
Всего количество выпущенной за два года в Волгу при поддержке Саратовского НПЗ молоди сазана и стерляди превышает 180 тысяч штук. Обрести новый дом малькам по традиции помогали молодые специалисты предприятия.
Анна Краснощекова, молодой специалист ПАО «Саратовский НПЗ»:
— Принять участие в такой экологической акции – это честь и большая ответственность. Особенно приятно, что мы выпускаем в Волгу «санитаров» реки, которые, когда подрастут, будут способствовать фильтрации и очистке речной воды.
Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуются комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе по зарыблению водоемов России.
Коллектив Саратовского НПЗ постоянно участвует в экологических мероприятиях — городских, областных субботниках и всероссийской акции «Зеленая весна» по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению района. В этом году совместно с региональным Министерством природных ресурсов и экологии проведена традиционная акция «Чистый воздух» по контролю качества атмосферного воздуха в Саратове и Энгельсе, а также впервые – акция «Чистая вода» по контролю качества воды в родниках города. В рамках экопросветительской деятельности специалисты предприятия проводят уроки природолюбия со школьниками и воспитанниками детских социальных и лечебных учреждений. Сейчас по инициативе молодых специалистов на заводе реализуется проект «Батарейки, сдавайтесь!» по
сбору отработанных элементов питания и пластиковых крышек. Также молодыми специалистами проведена экоакция «Чистый лес» по уборке соснового бора, расположенного в Заводском районе на берегу Волги.