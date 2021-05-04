Работники Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», навели порядок на прилегающей территории предприятия, приняв участие во всероссийской экологической акции «Зеленая весна». В общей сложности собрано 13 кубических метров мусора, от бытового мусора и валежника было очищено 11,5 тысячи квадратных метров территорий.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Компания стремится достичь лидерских позиций в минимизации воздействия на окружающую среду. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодная массовая акция федерального масштаба, которую реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Проект способствует развитию и распространению экологической культуры в России и формированию социально-ответственного общества, живущего в гармонии с природой.

Саратовский НПЗ регулярно принимает участие в мероприятиях по благоустройству территории Заводского района. В 2021 году работники и молодые специалисты предприятия планируют провести экологическую акцию «Чистый берег» по очистке песчаной косы в поселке Увек на берегу Волги и акцию «Чистый лес» по уборке соснового бора, расположенного рядом с заводом. В Волгоградское водохранилище будут выпущены мальки стерляди и сазана, а в Заводском районе высажены ели и туи.

На заводе следят и за чистотой воздуха. Совместно с представителями министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области планируется провести акцию «Чистый воздух» по контролю качества атмосферного воздуха в Саратове и Энгельсе, участие в которой примут независимые эксперты экологической лаборатории «Сигма» и представители региональных и федеральных СМИ.