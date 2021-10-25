Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс

НК «Роснефть») приняли участие в городском ЭКОквесте в районе озера

Сазанка в Энгельсском районе области.

«ЭКОквест» — это интерактивный субботник, который на протяжении трех

лет проводится саратовским региональным оператором «Ситиматик» при

поддержке организаций и предприятий города. В этом году Саратовский НПЗ

стал партнером экологического проекта.

Участники интеравктивного субботника собирали и сортировали мусор на

время, а также демонстрировали знание экологической культуры, выполняя

различные задания на станциях квеста. Так, на станции Саратовского НПЗ

следовало выбрать из предложенных те предметы, в составе которых есть

продукты нефтепереработки. Для многих оказалось неожиданным то, что

нефть и ее производные – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Они используются не только при производстве автомобильного топлива, но и

при изготовлении многих лекарств, одежды, игрушек, предметов быта.

Три команды от Саратовского НПЗ из числа работников завода и членов их

семей приняли участие в экологическом квесте. Несмотря на большую

конкуренцию (в ЭКОквесте участвовало 35 команд), все три команды

предприятия вошли в первую десятку.

На субботнике было собрано почти 2 тонны мусора, которые затем будут

направлены на мусоросортировочный завод.

Анастасия Панина, молодой специалист Саратовского НПЗ:

— Интерактивный субботник – отличный способ объединить жителей города и

привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды. Мы с ребятами

из Совета молодых специалистов завода собрались в команду и решили

провести выходной с пользой для природы. Сегодня мы весь день пробыли

на свежем воздухе – собрали мусор, узнали много нового об экологии и

зарядились энергией на предстоящую рабочую неделю.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая

часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на

лидерство в области минимизации воздействия на окружающую среду и

экологичности производства, успешно реализуя ряд комплексных программ

по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была

разработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030,