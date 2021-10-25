Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс
НК «Роснефть») приняли участие в городском ЭКОквесте в районе озера
Сазанка в Энгельсском районе области.
«ЭКОквест» — это интерактивный субботник, который на протяжении трех
лет проводится саратовским региональным оператором «Ситиматик» при
поддержке организаций и предприятий города. В этом году Саратовский НПЗ
стал партнером экологического проекта.
Участники интеравктивного субботника собирали и сортировали мусор на
время, а также демонстрировали знание экологической культуры, выполняя
различные задания на станциях квеста. Так, на станции Саратовского НПЗ
следовало выбрать из предложенных те предметы, в составе которых есть
продукты нефтепереработки. Для многих оказалось неожиданным то, что
нефть и ее производные – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.
Они используются не только при производстве автомобильного топлива, но и
при изготовлении многих лекарств, одежды, игрушек, предметов быта.
Три команды от Саратовского НПЗ из числа работников завода и членов их
семей приняли участие в экологическом квесте. Несмотря на большую
конкуренцию (в ЭКОквесте участвовало 35 команд), все три команды
предприятия вошли в первую десятку.
На субботнике было собрано почти 2 тонны мусора, которые затем будут
направлены на мусоросортировочный завод.
Анастасия Панина, молодой специалист Саратовского НПЗ:
— Интерактивный субботник – отличный способ объединить жителей города и
привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды. Мы с ребятами
из Совета молодых специалистов завода собрались в команду и решили
провести выходной с пользой для природы. Сегодня мы весь день пробыли
на свежем воздухе – собрали мусор, узнали много нового об экологии и
зарядились энергией на предстоящую рабочую неделю.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая
часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на
лидерство в области минимизации воздействия на окружающую среду и
экологичности производства, успешно реализуя ряд комплексных программ
по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была
разработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030,
которая определяет основные принципы природоохранной деятельности
Компании в области устойчивого развития и будет способствовать
достижению национальных экологических целей Российской Федерации на
период до 2030 года.
Саратовский НПЗ – активный участник экологического движения. Работники
предприятия регулярно проводят экоакции «Чистый лес», «Чистый берег»,
«Чистый парк» по уборке территорий Заводского района г.Саратова,
высаживают кустарники и деревья, выпускают в Волгу мальков ценных
пород рыбы, осуществляют мониторинг качества воздуха и родниковой воды
в городе в рамках проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода». На
предприятии действуют акции «Батарейки, сдавайтесь!» и «Водорослям