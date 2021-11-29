На Саратовском НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть) прошел ежегодный День открытых дверей. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. С компанией «Роснефть» и заводом

познакомились учащиеся «Роснефть-классов» средней школы №6, студенты областного химико-технологического техникума, а также вузов партнеров — Института химии СГУ, СГТУ и Саратовского социально-экономического института, СГАУ им Вавилова.

Участники онлайн-встречи посмотрели фильмы о деятельности компании «Роснефть» и Саратовского НПЗ. Они узнали об истории и сегодняшнем дне предприятия, о том, как трудоустроиться на него, о востребованных на производстве профессиях и предъявляемых к соискателям требованиям. Руководители предприятия дали подробные ответы на интересующие соискателей вопросы.

На Саратовском НПЗ молодежи предоставляются возможности карьерного и профессионального роста. Об этом рассказали молодые специалисты — инженер-метролог Елизавета Саркисова и оператор технологических установок Владислав Давыдов.

Стратегия «Роснефть-2022» предусматривает поддержку государственной политики в сфере образования и развития кадрового потенциала. В рамках корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» студенты профильных вузов принимают участие в заводских мероприятиях, научно-технических конференциях, совместных тренингах с молодыми специалистами и учащимися «Роснефть-классов», экскурсиях на предприятие. Студенты также проходят практику на технологических установках.

Молодые специалисты, третий год работающие на предприятии, участвуют в деловых оценочных играх, ежегодно проводимых департаментом кадров НК «Роснефть». Те, кто показал лучшие результаты, зачисляются в молодой стратегический резерв компании. Многие молодые специалисты прошлых лет сейчас работают на руководящих должностях, и уже сами являются наставниками молодежи.

— На Дне открытых дверей я рассказала о том, как попала работать на Саратовский НПЗ после окончания СГТУ. Завод является одним из лучших мест работы, в том числе на нем молодым специалистам предоставляются широкие возможности для развития своих способностей, профессионального и карьерного роста. Поэтому я выбрала именно его. Надеюсь, мой опыт поможет другим ребятам при трудоустройстве к нам на предприятие. Участниками Дня открытых дверей Саратовского НПЗ стали более 500 человек, 455 из которых оставили свои анкеты для дальнейшего трудоустройства на предприятие, — отметила Елизавета Саркисова, инженер-метролог Саратовского НПЗ.