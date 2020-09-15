Саратовский НПЗ, входящем в ПАО «НК «Роснефть», оказал благотворительную помощь на оборудование спортивной площадки для детей на стадионе «Волга» в Заводском районе.

В торжественном открытии спортивного объекта приняли участие представители администраций Заводского района и МО «Город Саратов». Максим Сиденко, заместитель главы администрации МО «Город Саратов» по городскому хозяйству.

— Сегодня официальное открытие универсальной площадки, рассчитанной на то, чтобы на ней занимались не только дети из спортивных школ и секций, но и все желающие ребята. Средства на оборудование площадки выделила компания «Роснефть», которая уже в течение многих лет оказывает помощь социально значимым и спортивным учреждениям Саратова. Проект реализован, и я выражаю большую благодарность компании и Саратовскому НПЗ за внимание к нуждам города. Новая площадка для игровых видов спорта доступна всем жителям Саратова и, уверен, будет способствовать популяризации здорового образа жизни не только среди детей, но и взрослых, — говорит он.

Участники мероприятия отметили, что на выделенные средства предприятия проведена масштабная работа — установлены ограждение и специальное прорезиненное покрытие, футбольные ворота и баскетбольные щиты, смонтированы универсальные стойки для волейбольной и теннисной сетки, закуплен инвентарь.

Новую площадку уже опробовали юные спортсмены, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 14 «Волга». Ребята провели дружеский матч по мини-футболу и дали площадке высокую оценку за ее удобство и универсальность. На очереди спортсмены других видов спорта — волейбола, тенниса, баскетбола, теперь с появлением такой площадки возможность посоревноваться есть у всех любителей здорового образа жизни.

На Саратовском НПЗ много внимания уделяют развитию спорта не только среди своих работников, но и всех жителей города. По инициативе руководства Саратовского НПЗ в поселке Крекинг каждую зиму на стадионе «Заря» оборудуется каток, посещать который могут все желающие, а в парке имени С.М. Кирова проложена круглогодичная лыжероллерная трасса.

В 2019 году Саратовский НПЗ оказал финансовую помощь 12 социально значимым организациям и учреждениям Саратовской области. При этом особый акцент сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере. Так, на благотворительные средства предприятия проведен ремонт помещений в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийские ракетки», закуплено оборудование и инвентарь для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по боксу, проведен ремонт борцовского зала в ДСК «Строитель», где занимаются юные спортсмены, приобретено оборудование для прокладки лыжных трасс на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной.