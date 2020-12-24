Качество продукции Саратовского НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», отмечено на XXIII Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России». Почетного звания лауреата в номинации «Продукция производственно- технического назначения» удостоен автомобильный бензин К5 PULSAR-92, АИ-92-К5.

Топливо соответствуют экологическому классу V. Это значит, что оно отличается низким содержанием серы и снижает вредное воздействие на окружающую среду. Кроме того, входящая в его состав многофункциональная присадка обеспечивает экономичную и надежную работу двигателя, способствуют его очищению и предохраняют от образования отложений.

«Роснефть» — экологически ответственная компания, постоянно совершенствующая производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Компания первой в России приступила к производству бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» с улучшенными экологическими характеристиками. Саратовский НПЗ одним из первых нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти» начал производство бензина АИ-95-К5 «Евро-6».

Автомобильный бензин «Евро-6» содержит на 20-40 процентов меньше серы, не более 0,8 процента бензола и не более не более 32 процентов ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро-6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах на 12,5 процента и в камере сгорания двигателя — на 12,7 процента. В 2019 году бензин АИ-95-К5 «Евро-6» производства Саратовского завода был признан лауреатом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения», вошел в первую сотню лучших товаров года с вручением почетного диплома «Золотая сотня». Также ему присвоен статус «Новинка года».

Саратовский НПЗ является многократным победителем конкурса Программы «100 лучших товаров России». За время участия в конкурсе продукции предприятия 12 раз присваивалось звание лауреата и девять раз – дипломанта. 12 работникам предприятия вручены почетные знаки «Отличник качества».

Справка:

ПАО «Саратовский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть» — основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Мощность предприятия по переработке нефти составляет семь миллионов тонн в год. Здесь выпускают автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, техническую серу и другое. Все моторные топлива соответствуют высшим экологическим стандартам. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. ПАО «Саратовский НПЗ» — лауреат Премии Правительства РФ в области качества.