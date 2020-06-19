Бизнес-инкубатор Саратовской области, на базе которого в Саратове работает Центр предпринимателя “Мой бизнес”, в целях поддержки предпринимателей на ранней стадии развития, объявил конкурс на льготную аренду офисных помещений. Прием заявок продлится до 29 июня 2020 года.

На конкурс выставлены семь лотов:

— Лот № 1: офис № 309 на первом этаже общей площадью 17,5 квадратного метра (стоимость аренды в первый год — 2,982 тысячи рублей в месяц);

— Лот № 2: офис № 400 на втором этаже общей площадью 14,1 квадратного метра (стоимость аренды в первый год — 2,402 тысячи рублей в месяц);

— Лот № 3: офис № 402 на втором этаже общей площадью 18 квадратных метров(стоимость аренды в первый год — 3,067 тысячи рублей в месяц);

— Лот № 4: офис № 403 на втором этаже общей площадью 17,8 квадратного метра (стоимость аренды в первый год — 3,033 тысячи рублей в месяц);

— Лот № 5: офис № 415 на втором этаже общей площадью 17,9 квадратного метра (стоимость аренды в первый год — 3,050 тысячи рублей месяц);

— Лот № 6: офис № 416 на втором этаже общей площадью 17,3 квадратного метра(стоимость аренды в первый год — 2,947 тысячи рублей в месяц);

— Лот № 7: офис № 418 на втором этаже общей площадью 17,5 квадратного метра (стоимость аренды в первый год — 2,982 тысячи рублей в месяц).

Резидентом бизнес-инкубатора может стать организация (ООО или ИП) не старше трех лет, зарегистрированная на территории Саратовской области.

Резиденты получают офисные помещения (оборудованные мебелью, компьютером и оргтехникой, телефоном с выходом на городскую и междугородную связь, доступом к сети Интернет и ежедневной уборкой) на специальных условиях – в первый год аренды они платят 40 процентов от рыночной стоимости, во второй – 60 процентов, а в третий — 80 процентов.

Также в стоимость включены удобные и охраняемые места для парковки сотрудников и клиентов предприятия; бесплатные юридические, бухгалтерские, рекламные, маркетинговые и информационные услуги; бесплатное бизнес-образование в Центре поддержки предпринимательства; бесплатные почтово-секретарские услуги (принтер, ксерокс, сканер) и сниженная процентная ставка по займам в Фонде микрокредитования.

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года. Подробную информацию о форме подачи заявок, критериях оценки заявителей и порядке подведения итогов конкурса в конкурсных документах вы можете найти на сайте Центра “Мой бизнес”, и по телефону 24-54-78.