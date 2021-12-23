Губернатор Валерий Радаев провел совещание по теме реконструкции областного музея краеведения.

По словам главы региона, к ремонту здания музея нужно приступить в следующем году, для этого тесно работать с федеральным центром по вопросам вхождения в профильные госпрограммы.

Отмечалось, что проект реконструкции музея, разработанный в 2019 году, сейчас требует корректировки. Обсуждались вопросы поэтапной реализации ремонтно-реставрационных работ, а также варианты площадок для временного размещения экспонатов. В настоящее время музейный фонд насчитывает 442 тысячи единиц хранения.

Валерий Радаев сказал в связи с этим: «Объем работ предстоит очень большой. Поэтому министерству культуры, управлению по охране объектов культурного наследия, руководству музея нужно подготовиться к 1 этапу проекта. Проработать вопросы переселения фондов музея и коллектива в другое здание на время ремонта».