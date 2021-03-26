29 марта в Саратовском областном музее краеведения пройдет презентация выставки “”Соколы”, “Орланы” и другие истории космической одежды”. Ее подготовил московский Музей космонавтики к 60-летию первого полета человека в космос.

Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов Музея космонавтики и смогут проследить эволюцию космической одежды, которая продолжается на протяжении всей истории космонавтики. На выставке представлены скафандры и то, что носят на борту космической станции.

Экспонируется гермоперчатка от скафандра «Орлан-МК» лётчика-космонавта, Героя России Олега Артемьева с бортовыми печатями и автографом космонавта. В ней он работал в открытом космосе во время своего первого полёта в 2014 году. Перчатки — единственная часть скафандра, которая изготавливается индивидуально и которую космонавту разрешается взять обратно на Землю. Поэтому для музеев эти экспонаты особенно ценны.

А еще тренировочно-нагрузочный костюм лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Виктора Пацаева, который он использовал на станции «Салют-1», спасательный скафандр «Сокол-КВ-2». В такой одежде космонавты сейчас отправляются на Международную космическую станцию.

Посетители музея увидят копии рисунков К.Э. Циолковского из «Альбома космических путешествий» 1933 года из фондов Архива Российской академии наук (АРАН), которые он создавал для научно-фантастического фильма «Космический рейс», научным консультантом которого он выступал. Кроме того, на выставке представлено около 20 эмблем космических экипажей.

Выставка будет открыта с 27 марта по 15 сентября 2021 года.