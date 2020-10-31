Сегодня, 31 октября, служба спасения Саратовской области получила три автомобиля на базе ГАЗ «Соболь», а также опрыскиватели. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram председатель правительства региона Роман Бусаргин.

С помощью второго приобретения можно будет тушить ландшафтные пожары, проводить санитарную обработку общественных мест, чтобы бороться с коронавирусом.

Транспорт готов к работе в самых сложных условиях.

Отметим, что спасатели могут также оказывать медицинскую помощь, до конца года будет приобретен полноприводный реанимационно-спасательный автомобиль.





