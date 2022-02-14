Председатель регионального отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов прокомментировал слухи о российских намерениях спровоцировать военные действия на Украине.

Общественник не верит в российскую враждебность и подчёркивает, что Россия и Украина – это один народ.



«Россияне никогда не пойдут войной на Украину, потому что в самые тяжёлые годы мы всегда были вместе. Большая часть населения Луганска и Донецка – русские. И мы своих братьев в обиду не дадим. Саратовское отделение «Боевого братства», например, отвозило с 23 по 28 декабря новогодние подарки детям ополченцев. И мы видели решимость людей отстоять и Луганск, и Донецк», — объяснил Авезниязов.

О том, что Украина, наоборот, активно готовится к войне, рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, боеспособные части Вооруженных сил Украины находятся на линии разграничения в Донбассе.

«Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», — сообщил Нарышкин в интервью для «МК», отметив, что что Россия занимает позицию дипломатического решения конфликта.

В свою очередь руководитель саратовского «Боевого братства» добавил, что в иностранной помощи Украине видно провокацию.

«Никто же не присылает на Украину санитарную помощь и продовольствие, а только вооружение», — отметил Авезниязов.