В Саратове общественный транспорт продолжают обрабатывать специальными средствами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Саратова.

В связи со сложившееся эпидемиологической ситуацией в стране, в Саратове не прекращают обработку остановочных павильонов и дезинфицируются поверхности, с которыми чаще всего пассажиры соприкасаются в транспорте. Остановки моют сначала пеной, потом на них наносят специальный обеззараживающий состав, в день сотрудники обрабатывают по 80 остановок.

В общественном транспорте, после каждого круга водители проводят обработку салона. Электротранспорт помимо дневных дезинфекций, дополнительно обрабатывают и проводят влажную уборку в депо в конце рабочего дня.

Еженедельно сотрудники МКУ «Транспортное управление» проводят рейды, в ходе которых проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий.