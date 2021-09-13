Саратовские СМИ, в первую очередь аффилированные влиятельному политику и бизнесмену Сергею Курихину, опубликовали ряд заявлений саратовского олигарха с критикой давления правоохранительных структур на его бизнес.

Теперь уже бывший единоросс Курихин сетует на обыски в нескольких бутиках, расположенных на улице Волжская в Саратове, и принадлежащих его семье.

Уточняется, что в одном из магазинов было изъято правоохранителями более 150 миллионов рублей и сотни тысяч долларов. Происхождение этих денег сейчас устанавливается.

Также обыски прошли и в офисе компании «Сарград», который находится рядом с бутиками. Напомним, Курихин значится здесь финансовым директором.

Кроме того, на минувшей неделе в Саратове возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по факту незаконного отчуждения здания «Дома художника» и земельного участка под ним. Сообщается, что претензии вызвало аварийное состояние «Дома художника».

В свою очередь Курихин заявил, что отчуждение здания «Дома художника» на улице Московской из муниципальной собственности производилось не его компанией, а иным юрлицом. Причём, не аффилированным Курихину.

По словам бизнесмена, прокуратура пристально рассматривает именно его деятельность и связывает это с предвзятостью, вытекающей из его политической позиции.