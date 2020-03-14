Завершен аукцион на выбор подрядчика для строительства «Областного клинического онкологического диспансера» на Шехурдина в Саратове. Конкурсная комиссия подвела итоги.

Строительство онкодиспансера доверили ООО «Ромекс-Кубань» из Краснодара под руководством Алексея Прокопенко. У подрядчика не было конкурентов и теперь с ним планируется заключить контракт на 6,5 миллиарда рублей.

Новый центр будет рассчитан на 200 коек и 20 мест дневного пребывания. Также 12 коек реанимации и интенсивной терапии, а еще поликлиника на 300 человек в смену должны быть возведены до 25 декабря 2022 года.