Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды победителям Паралимпиады в Токио.

Энгельсский пловец Денис Тарасов получил Орден Почета. Его вручил президент РФ Владимир Путин за «большой вклад в развитие отечественного спорта, волю к победе, стойкость и целеустремленность», проявленные на состязании.

Остальные медалисты получили Ордена Дружбы.

Те, кто получил «серебро» и «золото», были награждены помощником президента Игорем Левитиным. Орден Дружбы получил саратовский стрелок Сергей Малышев, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — Маляк Алиева за успехи в настольном теннисе, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — Сергей Сафин и Юлия Шишова.