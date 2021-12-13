Суд признал виновным 39-летнего местного жителя в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В период с декабря 2017 года по январь 2018 года, житель Саратова с соцсетях развращал трех несовершеннолетних девочек в возрасте от 10 до 11 лет, проживающих в Томской, Ульяновской и Курской областях.

Также он совершал действия сексуального характера в отношении семи малолетних девочек в возрасте от 12 до 13 лет, проживающих в Томской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях. Мужчина вел с ними переписку на сексуальные темы, просил присылать ему свои интимные фотографии.

Под тяжестью собранных доказательств подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.