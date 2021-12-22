Предъявлено обвинение 37-летнему жителю Саратовской области в совращении малолетней дочери своей сожительницы.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, еще в июне 2019 года и уже 11 октября 2021 года в Дергачах местный житель, оставшись наедине с девочкой 2010 года рождения, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

О преступлении против половой неприкосновенности своего ребёнка мать узнала, когда 11 октября неожиданно вошла в комнату дочери и остановила очередной эпизод преступления.

После разговора с ребёнком мать узнала о других эпизодах развращения со стороны своего сожителя. Гражданка тут же обратилась с заявлением в полицию.

Следователям удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать необходимые доказательства. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

Дело направлено в суд, который определит меру наказания для педофила. Юз

Напомним, ГД приняла закон о пожизненном сроке для совершивших подобные преступления.