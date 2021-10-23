Пожилой человек был доставлен с травмой головы в больницу.

Выяснилось, что в Базарном Карабулаке днем 20 октября мужчину из дома в бессознательном состоянии забрала «скорая».

Врачи так и не смогли спасти 71-летнего мужчину. 21 октября 2021 года в утреннее время он скончался, — сообщили в региональном СУ СКР.

Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели пенсионера стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Правоохранителями в подозрении в преступлении задержана 49-летняя сожительница погибшего. Расследование уголовного дела продолжается.