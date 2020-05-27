Саратовский пилот погиб при крушении вертолета на Чукотке. Об этом пишет Islam News.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные Копи» в Анадырском районе. В момент происшествия на борту находились четыре члена экипажа.

Сообщается, что во время учебного полета 26 мая произошла нештатная ситуация. Пилоты пытались удержать судно в воздухе, но через мгновение оно упало и загорелось. Возможности спастись из огня у людей не было. Все члены экипажа погибли. Предварительной версией трагедии называют технические неисправности вертолета.

Сегодня стало известно, что одним из пилотов был уроженец Саратова Султанов Хамза (Роман) Аликович.

Председатель Общественной молодёжной татарской организации «Сарытау» Мадъяров Мухаммад рассказал, что у погибшего саратовского летчика Хамзы Султанова остались жена и двое детей. Сейчас они нуждаются в помощи.

Специально для этого был открыт сбор. Перевести средства можно на счет 2202 2015 8360 5353 получатель Раис Дамирович А. Более подробную информацию можно уточнить в официально группе.