Саратовский пилот погиб при крушении вертолета на Чукотке. Об этом пишет Islam News.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Угольные Копи» в Анадырском районе. В момент происшествия на борту находились четыре члена экипажа.

Сообщается, что во время учебного полета 26 мая произошла нештатная ситуация. Пилоты пытались удержать судно в воздухе, но через мгновение оно упало и загорелось. Возможности спастись из огня у людей не было. Все члены экипажа погибли. Предварительной версией трагедии называют технические неисправности вертолета.

Фото: соцсети

Сегодня стало известно, что одним из пилотов был уроженец Саратова Султанов Хамза (Роман) Аликович.

Председатель Общественной молодёжной татарской организации «Сарытау» Мадъяров Мухаммад рассказал, что у погибшего саратовского летчика Хамзы Султанова остались жена и двое детей. Сейчас они нуждаются в помощи.

Специально для этого был открыт сбор. Перевести средства можно на счет 2202 2015 8360 5353 получатель Раис Дамирович А. Более подробную информацию можно уточнить в официально группе.

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