В Саратове от коронавируса умер писательРоман Арбитман, творческий псевдоним которого — Лев Гурский.

Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Он родился в 1962 году в Саратове, писал под псевдонимами — Лев Гурский ( известен книгами Перемена мест, Поставьте на черное, Яблоки раздора и другие), доктор Рустам Станиславович Кац ( «История советской фантастики», «Досье детектива Дубровского» — который впоследствие были экранизирован).

Вел передачу «В гостях у сказки», являлся членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности, лауреат нескольких литературных премий.