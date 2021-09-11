Саратовский пляж заработал.

Информацию об этом опубликовали представители пляжа в сети Instagram.

При этом уточняется, что пробы воды теперь удовлетворительные. Кишечная палочка не обнаружена.

Между тем, температура воды в Волге у Саратова 11 сентября составила чуть более +14 градусов. Такая прохлада подходит для принятия водных процедур только для закаленных и приверженцев моржевания.

Кстати, эксперты обьяснили нормализацию показателей в пробах воды понижением температуры воздуха и прекращением цветения Волги.

Напомним, в конце июля на новом пляже Роспотребнадзор обнаружил в Волге кишечные бактерии. В связи с этим пляж был закрыт для купания. На нем можно было только загорать.

Однако, как отмечают независимые экологи, наличие кишечной палочки не зависит от цветения воды. Её присутствие в воде говорит о фекальном загрязнении, например, путем слива канализационных стоков.