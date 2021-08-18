Саратовский полиграфический комбинат давно был признан устаревшим и невыгодным производством с огромными долгами. Руководитель департамента приватизации РАД Григорий Начинкин заявил, что продать его на торгах является сложной задачей.

Напомним, что до этого полиграфкомбинат в Саратове уже выставлялся на аукцион. Решение о его продаже появилось еще январе 2020 года. Затем, уже в этом году, было объявлено, что предприятие уйдет с молотка 24 мая.

Очередные торги по продаже 100% акций предприятия назначены на 22 сентября. Начальная цена составляет 329,1 миллиона рублей, минимальная — 164,55 миллиона рублей. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 14 сентября.